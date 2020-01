Formazione: Rosolen, 10 milioni per progetti di inclusione sociale

Trieste, 3 gen - Con uno stanziamento di 10 milioni di euro, nell'ambito del programma Por Fse 2014-2020, l'Amministrazione regionale ha avviato una serie di progetti finalizzati a offrire un sostegno concreto a quanti stanno vivendo momenti di difficoltà economica e sociale, favorendo percorsi di riabilitazione e di reinserimento nel mondo del lavoro."Si tratta di azioni sinergiche e complementari tra loro - ha spiegato l'assessore al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen - che contemplano percorsi di formazione professionale, tirocini e misure di sostegno lungo le varie fasi del processo di reinserimento nel tessuto sociale, tra le quali contributi per i trasporti, buoni pasto, risorse per acquisto di materiale didattico e misure per favorire l'accesso e la partecipazione alle attività finanziate anche alle persone con disabilità"."L'obiettivo della Regione - ha aggiunto - è contrastare fenomeni di emarginazione sociale che coinvolgono diverse fasce della comunità, tra le quali anche i casi non infrequenti di giovani mamme single che necessitano di aiuto". Il programma formativo - l'avviso è stato pubblicato sul Bur nei giorni scorsi - si sviluppa attraverso la collaborazione degli enti di formazione accreditati, che promuoveranno lo schema progettuale con i servizi che hanno rapporti diretti con la comunità e registrano le eventuali fragilità (servizi sociali dei Comuni, collocamento mirato, uffici distrettuali e locali per l'esecuzione penale esterna, dipartimento per la Salute mentale e le Tossicodipendenze).Le proposte formative, realizzate anche con modalità didattiche innovative e sperimentali, contemplano interventi di breve durata (da 20 a 100 ore), individuali o di gruppo, finalizzati al recupero di conoscenze e competenze socio-relazionali, cognitive e organizzative dedicate all'orientamento al lavoro e all'alfabetizzazione informatica e linguistica. Di medio lungo periodo sono invece i percorsi professionalizzanti (da 200 a 600 ore), che forniranno ai partecipanti conoscenze e competenze tecniche legate all'ottenimento di una qualifica professionale. Con il programma dedicato ai "tirocini inclusivi" sarà inoltre possibile rafforzare l'autonomia personale, la consapevolezza dei propri mezzi e lo sviluppo di abilità e competenze professionali in un contesto sociale, relazionale e lavorativo. "Studiati per aderire al tessuto sociale che caratterizza il Friuli Venezia Giulia - ha concluso Rosolen - questi interventi mirati e innovativi sono stati studiati per prevenire e contrastare le diverse forme di disagio che possono presentarsi anche in futuro: l'insieme di questi programmi costituisce un unicum mai realizzato in precedenza, una vera e propria azione di filiera che, grazie a più strumenti dedicati, favorisce la riabilitazione psicologica e sociale delle persone e, quindi, l'incremento dei livelli di occupabilità di chi attraversa una fase di fragilità sociale e sanitaria".L'indennità prevista è interamente a carico delle risorse pubbliche e anche per i tirocini si potrà fruire delle misure di accompagnamento. ARC/COM/cca/pph