Formazione: Rosolen, con Its Trieste polo di cultura e creatività

Trieste, 31 gen - "La Regione ha creduto e crede in Its, evento di rilievo internazionale che coniuga talento, capacità e professionalità, tanto da affidargli il compito di istituire a Trieste uno dei poli culturali e formativi del Friuli Venezia Giulia per il settore della moda. Abbiamo scelto di sostenere il percorso dell'International talent support e di investire nell'apertura della Its Arcademy perché crediamo che l'attività e la crescita di un territorio si possano sviluppare anche attraverso la cultura e la creatività".Lo ha dichiarato l'assessore regionale a Lavoro e formazione, Alessia Rosolen, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del contest creativo Its 2020, che si è svolta nel palazzo della Regione di piazza Unità d'Italia a Trieste."Its sarà il polo per Trieste - ha aggiunto l'assessore - ma stiamo investendo in analoghi cluster formativi con differenti vocazioni, in tutto il Friuli Venezia Giulia. Sono percorsi sui quali stiamo investendo con decisione, che coniugano formazione, eccellenze e peculiarità del territorio, capacità d'impresa e innovazione". ARC/CCA/dfd