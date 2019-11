Formazione: Rosolen, decreto Salvaprecari tuteli anche docenti Iefp

Trieste, 19 nov - Estendere le tutele del decreto Salvaprecari per l'abilitazione all'insegnamento e per la stabilizzazione ai docenti che hanno maturato 36 mesi di servizio nell'ambito delle scuole paritarie o dei corsi Iefp (Istruzione e Formazione professionale).È quanto auspica l'assessore alla Formazione del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, che esprime "pieno sostegno alle iniziative volte a garantire rispetto ed equità di trattamento per tutti gli insegnanti" e annuncia "iniziative ufficiali nelle prossime settimane, quando la Regione approverà la Stabilità 2020"."L'esperienza - secondo Rosolen - va riconosciuta nei medesimi termini a IeFP, paritarie e scuola statale. Qualsiasi differenziazione è discriminante secondo gli articoli 33 e 34 della Costituzione ma, soprattutto, verrebbe meno l'articolo 3 della Costituzione che sancisce "l'uguaglianza dei cittadini", non suddividendoli in serie A (statali), B (paritarie) o addirittura C (percorsi IeFP)". ARC/COM/fc