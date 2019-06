Formazione: Rosolen, istituita figura assistente studio odontoiatrico

Trieste, 15 giu - Anche in Friuli Venezia Giulia è istituita la nuova figura professionale di assistente di studio odontoiatrico, operatore che d'ora innanzi dovrà essere in possesso di un attestato da conseguire frequentando uno specifico corso di formazione a garanzia di un servizio di qualità.La decisione è stata assunta dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore a Lavoro e Formazione, Alessia Rosolen, recependo un accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e il conseguente decreto della presidenza del Consiglio dei ministri.Negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche gli assistenti possono avere diverse funzioni. Operando in regime di dipendenza accolgono i clienti, gestiscono la segreteria e i rapporti con i fornitori, aiutano i dentisti durante le attività cliniche, preparano l'ambiente e lo strumentario.La Regione ora attiverà dei corsi di formazione, con un modulo di base e uno professionalizzante, che si svilupperanno nell'arco massino di 12 mesi con lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e l'obbligo di tirocinio. I docenti saranno professionisti abilitati all'esercizio dell'odontoiatria o laureati nell'ambito delle discipline oggetto di insegnamento con esperienza professionale di almeno tre anni.Per l'ammissione ai corsi occorre avere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oppure una qualifica professionale triennale o una qualifica acquisita in percorsi di istruzione tecnica e professionale del vecchio ordinamento.È inizialmente previsto un regime transitorio che consente di esentare, in tutto o in parte, dalla frequenza al corso e dal superamento dell'esame coloro che già possono documentare di aver svolto questo tipo di attività lavorativa, anche in regime di apprendistato, per non meno di 36 mesi.Previsto, infine, l'obbligo di aggiornamento annuale con la frequenza a corsi accreditati. ARC/PPD/fc