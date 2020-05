Forze Armate: Fedriga incontra comandante Julia gen. Vezzoli

Supporto della Regione a dpi per missione in AfghanistanTrieste, 28 mag - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha incontrato oggi nel Palazzo della Regione a Trieste il comandante della Brigata Alpina "Julia" Alberto Vezzoli.Il generale Vezzoli guida la Brigata da dicembre del 2018. Dislocata in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, la Grande Unità, che ha sede a Udine, si compone di un reparto comando, tre reggimenti d'arma base, uno d'artiglieria, un reggimento genio guastatori e un reggimento logistico.Nel corso del cordiale colloquio sono stati ripercorsi i fitti impegni della "Julia" sul territorio regionale e a livello internazionale, che vedranno in particolare da luglio i nostri militari aggiungersi al contingente internazionale in Afghanistan.A tale proposito la Regione Friuli Venezia Giulia con la Protezione civile darà un suo contributo alla missione della Brigata con una dotazione di dispositivi di protezione individuali e di derrate alimentari. I dpi in particolare, di cui il Paese asiatico è largamente sprovvisto, si riveleranno utili nei presidi sanitari e a favore del personale di supporto alla missione, visto che la pandemia ha attualmente un forte impatto sull'Afghanistan e rappresenta un'ulteriore minaccia alla stabilità del Paese. ARC/PPH