Frecce Tricolori: Pan risorsa straordinaria per Fvg

Trieste, 2 mag - La Pattuglia acrobatica nazionale, ovvero le Frecce Tricolori, rappresenta la punta di diamante dell'Aeronautica militare ed è una grande risorsa per l'Italia in generale e per il Friuli Venezia Giulia in particolare, che la Regione deve valorizzare e tutelare. Un vero e proprio asset strategico, che deve essere utilizzato anche per la promozione in Italia e all'estero delle migliori eccellenze targate Fvg,È questo il messaggio emerso dall'intervento del vicegovernatore della Regione durante l'ultimo volo di addestramento della Pattuglia acrobatica nazionale prima dell'esibizione di domenica in occasione dell'avvio della stagione balneare di Grado.L'evento, che ha richiamato oltre 10mila persone alla base aerea di Rivolto, ha dato ancora una volta prova dell'altissimo livello di preparazione e capacità tecnica dei piloti della Pan, i quali sotto la guida del nuovo comandante Gaetano Farina hanno offerto 25 minuti di acrobazie capaci di tenere incollati al cielo gli occhi di tutti i presenti.Uno spettacolo unico che, attraverso l'apprezzamento dimostrato dal pubblico, ha anche permesso di onorare la memoria dei piloti delle Frecce Tricolori che persero la vita nella tragedia di Ramstein. ARC/MA/ppd