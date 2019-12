Frecce Tricolori: Riccardi, 2020 speciale con Frecce e Giro insieme

Il vicegovernatore alla presentazione nuova pattuglia PanRivolto (Ud), 19 dic - "Oltre a ringraziarvi per il lavoro importante che svolgete posso testimoniare che stare sul palco qui con voi è sempre un'emozione forte, perché si percepisce che dietro a formazione, tecnica, tecnologia, c'è cuore e passione. Aprire il 2020 con due eccellenze che rappresentano il nostro Paese oltre confine, le Frecce e il Giro d'Italia, assieme qui in Friuli Venezia Giulia per una tappa della gara all'interno della base ci riempirà di orgoglio".Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione della serata di presentazione della Formazione 2020 della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) che si è tenuta nello storico hangar delle Frecce Tricolori, alla presenza del Comandante delle Forze da combattimento, generale di divisione aerea Francesco Vestito.Durante l'evento il comandante delle Frecce Tricolori maggiore Gaetano Farina, ha presentato ufficialmente la nuova pattuglia, il cui capo formazione sarà, riconfermato, il maggiore Stefano Vit. Ricoprirà il ruolo di solista anche quest'anno il maggiore Massimiliano Salvatore.Tra le novità, al suo esordio nel ruolo di terzo gregario sinistro, ci sarà il capitano Oscar Del Do. Tra i cambiamenti di ruolo sono previsti il primo gregario destro Federico De Cecco, il secondo gregario sinistro Pierluigi Raspa, il secondo gregario sinistro Emanuele Savani; nel ruolo chiave di primo fanalino ci sarà Franco Paolo Marocco. Confermato in un ruolo che già conosce Alessio Ghersi (terzo gregario destro); a ricoprire il ruolo di secondo fanalino sarà Simone Fanfarillo.Nel corso della serata è stato presentato anche il nuovo logo per il Sessantesimo della Pan e il poster 2020, la cui prima copia è stata consegnata da Farina al generale Vittorio Cumin, decano del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. ARC/EP