Friulano: Roberti, 50mila euro per centenario Società filologica

Trieste, 16 ott - "La Regione sosterrà con un contributo di 50mila euro la Società filologica friulana che celebra quest'anno i cento anni di vita con un ricco e interessante calendario di iniziative che non coinvolgono solo la città Udine ma si sviluppano sull'intero territorio regionale".Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, dopo che la I commissione consigliare ha approvato uno specifico emendamento da lui presentato al disegno di legge regionale 62/2019 relativo a misure finanziarie intersettoriali, ovvero il prossimo assestamento di bilancio.Roberti ha spiegato che "la Filologica è una realtà importante sia per le numerose attività che svolge attualmente sia per la sua storia e le personalità che l'hanno guidata, a partire da Tiziano Tessitori. Per quanto riguarda la tutela del friulano, il braccio operativo della regione è l'Arlef (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane), ma non possiamo trascurare il ruolo di un'associazione come la Filologica friulana che, nata in maniera spontanea, ha dato un contributo fondamentale alle battaglie per l'ottenimento dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia".L'assessore ha quindi confermato che "il ruolo di primo piano di quest'istituzione, importantissima per il mondo friulano, sarà ribadito anche nel disegno di legge inerente le lingue minoritarie che approderà in Consiglio regionale a fine ottobre".Dopo il congresso sociale e il convegno "Istituti culturali, storia e comunità", che hanno dato il via alle celebrazioni per il centenario di fondazione della Società filologica friulano, avvenuta il 23 novembre 1919, i prossimi appuntamenti in programma sono: la presentazione dell'antologia "Strolic dai Strolics, cent'anni di Strolic Furlan" (sala consiliare di Aquileia, mercoledì 23 ottobre alle 18), l'incontro di presentazione "Viste e riviste: storia e cultura friulana nei periodici on-line" (sala conferenze Degan della Biblioteca civica di Pordenone, sabato 26 ottobre alle 17.30); le presentazioni del volume "Friûl, Numero Unico per il Centenario della Società Filologica Friulana", che si terranno a Roman nella sede di rappresentanza della Regione (martedì 29 ottobre alle 18) e a Villa de Claricini-Dornpacher a Bottenicco di Moimacco (giovedì 31 ottobre alle 18.30). ARC/MA/fc