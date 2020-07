Funzione pubblica: Roberti, ridotti i dirigenti in pianta organica Fvg

Trieste, 17 lug - La dotazione organica di dirigenti della Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 2 agosto 2020, è quantificata in 142 unità complessive, con una riduzione di 22 unità rispetto all'organico attuale.Lo ha previsto la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti. La relativa delibera è stata approvata ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.Per quanto riguarda il profilo dei 142 dirigenti previsti, 96 sono amministrativi e 46 tecnici. Va precisato che non rientrano nel computo gli incarichi di portavoce del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, nonché i direttori di ARC e ACON, in quanto previsti da specifiche discipline legislative regionali. ARC/PPH/ma