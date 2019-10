Fvg-Cuba: Bini, nuove opportunità per sviluppare collaborazione

Trieste, 1 ott - "Esistono ampi margini per rafforzare la cooperazione internazionale con Cuba attraverso il Friuli Venezia Giulia, grazie alla decisa apertura al mercato dell'Avana e approfittando degli interessi comuni in una serie di settori, a partire da quello marittimo e specificamente nautico".È quanto ha affermato l'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che oggi ha incontrato a Trieste, nella sede del Consiglio regionale, una delegazione cubana composta dal vicedirettore del dipartimento per gli Investimenti esteri del ministero per il Commercio e degli Investimenti esteri, Viviana Garcia Fonseca, e dal direttore dell'area Attività e Sviluppo del Gruppo Marlin Nautica y Marinas, Miguel Osmany Masso Iglesias. Gli ospiti erano accompagnati da Lorenzo Alderighi dell'Unido (Organizzazione per lo sviluppo internazionale delle Nazioni Unite)."Il turismo a Cuba - ha affermato Bini - sta crescendo con numeri importanti e le nuove norme che permettono investimenti stranieri senza l'obbligo di attivare società miste, a fronte di un interscambio italo-cubano che negli ultimi anni è stato altalenante, rappresentano un'opportunità interessante anche per le imprese del Friuli Venezia Giulia".I delegati cubani si sono detti molto colpiti dalle infrastrutture del porto di Monfalcone. Nei prossimi giorni visiteranno lo scalo di Trieste e prenderanno parte venerdì 4 ottobre a Grado allo Syat 2019 (Ship and Yacht Advanced Technology). Cuba, come ha spiegato Fonseca, punta sul contributo delle compagnie italiane nell'ottica di sviluppare l'industria alimentare, delle costruzioni e leggera, con particolare attenzione ai progetti nel settore marittimo e portuale e al business legato alla nautica nelle aree dell'Avana, di Santiago de Cuba e soprattutto della zona franca del porto di Mariel."Il trasferimento tecnologico che le imprese della nostra regione possono offrire in particolare alle marina cubane è una carta da giocare", ha rilevato Bini, che ha ricordato a Fonseca e Masso come il Friuli Venezia Giulia vanti in Italia la maggior concentrazione percentuale di posti barca sul litorale marino.Rafforzare la collaborazione, è stato osservato, si inserisce nel contesto di una cooperazione che è già avviata con i partner cubani nel settore dell'industria creativa così come nei cluster della nautica e dello smart health. Proprio sul biomedicale, Unido Itpo Italy, insieme alla Regione Fvg e al gruppo farmaceutico cubano BioCubaFarma, daranno vita a novembre all'evento Bio-Business Cuba 2019 con l'obiettivo di espandere le sinergie nei settori della biotecnologia e dell'industria farmaceutica".La direttrice Fonseca ha invitato l'assessore regionale a visitare alla prima occasione utile possibile le infrastrutture turistiche e industriali di Cuba, invito accolto da Bini che ha richiesto però un supplemento di informazioni di contesto (lavorativo e fiscale) per le imprese europee che scommettono sul Paese caraibico. Tra i vantaggi disponibili, Fonseca ha citato l'esenzione pluriennale da una serie di imposte di cui gli investitori stranieri beneficiano in tutto il Paese e con maggiore intensità nell'area portuale di Mariel. ARC/PPH/fc