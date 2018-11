Fvg-Rep.Ceca: Fedriga, creato terreno fertile per nostre imprese

Incontri del governatore a Praga, domani nella regione Vysocina



Praga (Rep.Ceca), 21 nov - Regione Friuli Venezia Giulia e Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca (Camic) hanno avviato un rapporto privilegiato volto a favorire un contatto diretto per le aziende regionali in Repubblica Ceca, puntando inoltre a insediare sul territorio uno specifico e riconoscibile brand Fvg che certifichi serietà d'impresa e qualità di prodotto.



Questo l'esito dell'incontro odierno a Praga (Rep. Ceca), nella sede dell'ambasciata italiana, tra il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'ambasciatore italiano nella capitale ceca, Francesco Saverio Nisio, e la rappresentanza di Camic guidata dal presidente Gianfranco Pinciroli.



"La Repubblica Ceca è un mercato di riferimento per la nostra economia - ha evidenziato Fedriga - in quanto assorbe un export italiano pari a 6 miliardi di euro all'anno in costante aumento. Siamo pronti- ha aggiunto il governatore - ad attivare dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di sviluppare canali settoriali per garantire alle nostre aziende informazioni preventive e una struttura di collegamento laddove si andranno a creare le migliori opportunità di reciproco interesse".



A questo proposito, ricerca e innovazione sono in cima alla lista per la Repubblica Ceca che ha un regime fiscale favorevole e vanta un tasso di disoccupazione di poco superiore al 2 per cento, ovvero praticamente nullo.



La Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, ha spiegato il segretario generale Matteo Mariani, può contare su oltre 400 aziende associate ed è una realtà perfettamente attiva nell'ambito di un Sistema Italia molto apprezzato.



La due-giorni del Friuli Venezia Giulia in Repubblica Ceca proseguirà domani a Jihlava, città capoluogo della Regione Vysocina con la quale verrà riattivato, dotandolo di obiettivi circostanziati, un protocollo di collaborazione risalente al 2006.



ARC/FC