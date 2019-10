Fvg-Shizuoka: Zilli, sport e agroalimentare basi della collaborazione

Delegazione Fvg in Giappone per sviluppare turismoTrieste, 1 ott - Sport e agroalimentare si confermano i trait d'union tra il Friuli Venezia Giulia e la Prefettura Giapponese di Shizuoka, rafforzando la collaborazione tra i due territori.Una delegazione regionale guidata dall'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, e coposta, tra gli altri, dal direttore di PromoturismoFvg, Lucio Gomiero, e da Enzo Cainero, si sta recando in Giappone per rinnovare il rapporto tra la Regione Fvg e la Prefettura di Shizuoka che ha già portato alla firma di due protocolli d'intesa con presenze bilaterali di delegazioni istituzionali, ivi compresa la partecipazione di atleti giapponesi alla Carnia Classic Fuji-Zoncolan dal 2015 ad oggi.La missione prevede la presentazione dell'agroalimentare regionale a Shizuoka e a Tokyo, attraverso le attività promozionali curate da PromoturismoFvg, la presenza alla cronoscalata Fuji-Zoncolan del 5 ottobre e numerosi meeting istituzionali e operativi, oltre a un incontro con i corregionali presenti nel Paese del Sol Levante."Il Friuli Venezia Giulia e la Prefettura di Shizuoka - ha evidenziato Zilli - sono accumunati da molte caratteristiche, a partire dall'orografia per arrivare alle vocazioni portuale e turistica. Ed è proprio sulla base di queste somiglianze che anni fa è stata siglata la partnership tra il monte Fuji e lo Zoncolan che nei prossimi giorni andremo a rinsaldare"."Una collaborazione - ha aggiunto Zilli - che si fonda sulla passione per il ciclismo e che ha portato vantaggi a entrambi i territori grazie all'interesse dimostrato dagli imprenditori di Shizuoka per il settore agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, in particolare per quanto riguarda i vini. Sono quindi orgogliosa di guidare, su mandato del governatore Massimiliano Fedriga, la delegazione in visita a Shizuoka e sono certa che il pubblico giapponese apprezzerà le eccellenze della nostra regione".A Shizuoka e poi a Tokyo sarà allestita una degustazione interamente dedicata al Friuli Venezia Giulia che proporrà a importatori e buyer locali l'eccellenza dei prodotti enogastronomici della regione, in particolare quelli del settore vitivinicolo.Nel corso della sua permanenza a Shizuoka, la delegazione sarà raggiunta dall'ambasciatore d'Italia nella capitale giapponese, Giorgio Starace, che parteciperà a una pedalata con il gruppo dei ciclisti e presenzierà agli incontri istituzionali. Zilli, Gomiero e Cainero incontreranno il governatore della Prefettura, Keita Kawakatsu, e il suo vice Takashi Namba, entrambi già ospiti in Friuli Venezia Giulia, per rianalizzare le concrete prospettive di collaborazione in ambito economico, turistico e sportivo tra la nostra Regione e la Prefettura nipponica.A livello sportivo il momento clou sarà la cronoscalata Fuji-Zoncolan sino a 2.200 metri di quota, durante la quale scenderà in pista anche il due volte campione del mondo di ciclocross, Daniele Pontoni. Alla manifestazione seguirà un incontro con le massime autorità della Prefettura di Shizuoka e della città di Oyama, un'ulteriore opportunità per presentare il nostro agroalimentare e approfondire le tematiche turistiche.La delegazione del Friuli Venezia Giulia assisterà quindi al Test event olimpico Mtb nella zona del velodromo di Izu e poi si sposterà a Tokyo per ulteriori incontri, compreso quello con il locale Fogolar Furlan. ARC/MA/fc