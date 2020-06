Fvg-Slo: Fedriga, ripristinare area di convivenza transfrontaliera

Trieste, 4 giu - L'ampliamento degli ambiti di cooperazione tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia è stato al centro dell'incontro, tenutosi stamane a Trieste presso la presidenza della Regione, tra il governatore Massimiliano Fedriga e Tomaz Kunstelj, ambasciatore della vicina Repubblica a Roma.In particolare, il governatore si è soffermato sull'importanza di riaprire le frontiere a beneficio non solo degli scambi commerciali e dei flussi turistici ma, ben di più, per ripristinare quell'area di convivenza, sviluppo e relazione che abbraccia i territori italiani e sloveni in prossimità del confine."Auspico dunque - ha sottolineato Fedriga - che, anche alla luce dell'evoluzione della pandemia, si possa giungere a una soluzione ragionevole nel reciproco interesse delle due comunità: la giornata di ieri, la prima ad aver segnato zero contagi in Friuli Venezia Giulia, testimonia infatti i progressi compiuti nella lotta al coronavirus e rappresenta un segnale estremamente positivo sul piano dei rapporti bilaterali." ARC/DFD