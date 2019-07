Fvg-Slo: Roberti, ottima collaborazione ad ogni livello

Festival Musica Popolare sul Collio esalta identità territorioSan Floriano del Collio (Go), 7 lug - "Con la Slovenia è in atto una collaborazione costante e proficua ad ogni livello e l'attivazione del controllo congiunto sul confine tra i due Paesi è una delle tante conferme. Si lavora per tutelare una libera circolazione socio-economica nel rispetto delle sovranità e della necessità comune di garantire la necessaria sicurezza".È quanto affermato oggi a San Floriano del Collio (Gorizia) dall'assessore a Politiche comunitarie e Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, in apertura del 49. Festival della Musica Popolare a cui ha preso parte anche il primo ministro sloveno, Marjan Sarec."Nella programmazione europea - ha aggiunto Roberti, evidenziando quanto il festival contribuisca a valorizzare le identità che arricchiscono quest'area - vengono coinvolte realtà associative regionali e slovene a conferma di quanto sia importante lavorare insieme per favorire e sostenere il benessere dell'intero territorio".Da parte sua, Sarec ha ribadito gli ottimi rapporti tra Slovenia e Italia, sottolineando l'impegno bilaterale per migliorare i controlli ai confini e, a questo proposito, auspicando il coinvolgimento di Frontex alla frontiera croata con Bosnia e Serbia. ARC/FC