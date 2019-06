Fvg-Slovenia: Fedriga, rinnovata collaborazione su sicurezza

Trieste, 11 giu - "Un rapporto di amicizia solido, quello tra il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia, che affonda le radici in un terreno ricco di valori comuni e di obiettivi condivisi."È con queste parole che il governatore Massimiliano Fedriga ha salutato questo pomeriggio l'apertura della nuova sede del Consolato generale di Slovenia a Trieste: una cerimonia dal forte significato simbolico alla quale, da parte slovena, a fianco del console Vojko Volk hanno partecipato il vicepremier Miro Cerar e l'ambasciatore a Roma, Bogdan Benko.Tra i temi trattati durante l'incontro riservato che ha preceduto il taglio del nastro, le collaborazioni in tema di agricoltura, valorizzazione delle minoranze etniche, culturali e linguistiche radicate sui rispettivi territori, sicurezza e immigrazione.Proprio su quest'ultimo fronte, Fedriga ha voluto sottolineare "la volontà dell'Amministrazione di continuare sulla strada segnata nei mesi scorsi, anche attraverso l'impiego di pattuglie miste per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica". ARC/DFD/fc