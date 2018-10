Fvg-Ue: Roberti, corregionali in Europa sono grande risorsa

Trieste, 10 ott - La percezione del Friuli Venezia Giulia al di fuori dell'Italia e la strategicità di un dialogo costruttivo con l'Unione europea sono stati i temi al centro dell'incontro avuto ieri a Bruxelles dall'assessore regionale a Politiche comunitarie e Corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, con Giorgio Perini e Giulio Groppi dell'Associazione giuliani nel mondo e Daniele Moruzzi del Fogolâr Furlan della capitale belga.Evidenziando l'utilità del meeting, l'assessore, presente a Bruxelles per partecipare alla Settimana europea delle Regioni e delle Città, ha spiegato che "le occasioni di incontro e scambio di idee e punti di vista con i nostri corregionali residenti all'estero sono molto importanti e hanno una doppia valenza"."In primo luogo - ha evidenziato Roberti - i giuliani e i friulani nel mondo si sono sempre dimostrati ottimi ambasciatori della nostra regione, promuovendone le bellezze e le tipicità. Inoltre, molti di loro operano all'interno delle istituzioni europee e sono quindi interlocutori privilegiati per comprendere appieno le dinamiche comunitarie, permettendo dunque alla Regione di essere al passo con esse".Tra gli argomenti affrontati durante l'incontro anche l'Euroscience open forum (Esof) in programma a Trieste nel 2020 e che, a breve, sarà presentato dettagliatamente proprio a Bruxelles. ARC/MA/fc