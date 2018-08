Fvg-Ue: Roberti, presenza attiva a Bruxelles bene per relazioni

Domani in Belgio 62. anniversario tragedia miniera MarcinelleTrieste, 7 ago - L'assessore a Politiche comunitarie e Corregionali all'esterno del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, a Bruxelles per la commemorazione (in programma domani) del 62. anniversario della tragedia di Marcinelle, la miniera dove l'8 agosto 1956 morirono 262 minatori dei quali 136 italiani e, tra questi, 7 friulani, ha incontrato oggi Flavio Rossi e Giorgio Perini, rispettivamente presidente e vicepresidente della sezione Giuliani nel Mondo della capitale belga, con i quali ha rimarcato il ruolo ci collante dell'associazione in un contesto che vede molti corregionali impiegati nelle istituzioni europee."Questa opportunità - ha evidenziato Roberti - va colta e valorizzata in funzione di una rete di relazioni che, se utilizzata e sviluppata adeguatamente, può apportare benefici alla nostra regione".Roberti, inoltre, ha visitato la sede di rappresentanza della Regione a Bruxelles, evidenziandone l'importanza in funzione di uno stretto rapporto con l'Unione europea e ribadendo la necessità di affrontare da subito la programmazione europea post 2020 che dovrà vedere il Friuli Venezia Giulia attivo e propositivo.ARC/FC