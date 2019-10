Generali: Fedriga, Leone guardi sempre più il mondo da Trieste

Trieste, 11 ott - "Io spero che Generali guardi sempre più il mondo da Trieste".È l'auspicio espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione dell'inaugurazione del ristrutturato Palazzo Berlam, sede del Generali Academy Group, il nuovo centro di formazione globale del Gruppo."Voi fate parte della storia di Trieste - ha aggiunto, rivolto al presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola - e mi auguro che possiate far parte sempre più del futuro di questa città".Riflettendo sul ruolo del Leone di Trieste e sulla genesi di un palazzo collocato in una posizione strategica ma anche simbolica della città, Fedriga ha osservato che "la presenza di Generali ci permette di erogare maggiori servizi ai nostri cittadini perché più aziende credono, investono e hanno sede in Friuli Venezia Giulia, più risposte riusciamo a dare alle persone che siamo chiamati ad amministrare". ARC/PPH/fc