Ghirardi: Rosolen, Fvg perde grande mente della meccanica quantistica

Trieste, 1 giu - "Con la scomparsa di Ghirardi il sistema scientifico regionale perde una delle sue menti più brillanti. La Regione piange una persona che arrivando da un'altra città, come spesso è accaduto nella storia del Friuli Venezia Giulia, ha prodotto a Trieste alcuni dei più importanti lavori scientifici a livello mondiale nel campo della fisica. Con la sua opera ha contribuito a trasformare Trieste nella città della scienza, aggregando sul nostro territorio alcuni tra i massimi esperti e studiosi del mondo". Questa le parole con le quali l'assessore alla Formazione, ricerca e università del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, ha ricordato il fisico di fama internazionale Giancarlo Ghirardi, stroncato oggi da un malore a Grado.Rosolen ha quindi spiegato che nei confronti di Ghirardi, il quale stava lavorando a un libro sulla simmetria, il Friuli Venezia Giulia "non può che essere grato, inoltre, per il lavoro fatto a favore dei giovani studenti che si sono avvicinati a una materia fondamentale per qualsiasi tipo di ricerca e perché nonostante l'età ha continuato fino all'ultimo a spendersi per dare alla fisica un ulteriore contributo". ARC/MA