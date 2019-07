Giornalisti: Riccardi, Versi esempio di professionalità ed equilibrio

Trieste, 24 lug - "Luciana Versi Zambonelli è stata per tutti noi un esempio di professionalità ed equilibrio, una persona che ha vissuto lottando coraggiosamente contro il male che l'ha colpita ma che, con dignità, fermezza e buon senso, ha sempre pensato a unire, a mediare, a creare i presupposti affinché il valore del gruppo fosse sempre messo davanti a quello dei singoli".



Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha voluto ricordare così, nel corso della visita al Polo Cardiologico dell'Ospedale di Cattinara, la figura della giornalista triestina, in forza ad Agenzia Regione Cronache dal 1999 al 2016, "conosciuta molti anni fa e apprezzata nel tempo", che ieri è scomparsa dopo una trentennale battaglia contro il cancro.



"Oggi - ha commentato Riccardi, citando Versi anche in qualità di vicepresidente degli Amici del Cuore - è una bella giornata per la Cardiologia di Trieste grazie ai nuovi macchinari donati dall'associazione giuliana, ma è anche una giornata molto brutta per la perdita di chi, oltre a lavorare seriamente al servizio delle istituzioni, ha dedicato il suo libero impegno al bene della comunità. Luciana ci mancherà ma auspico che gli stessi Amici del Cuore troveranno il modo di ricordarla come merita".

