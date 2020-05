Giorno vittime terrorismo e stragi: Roberti, fondamentale ricordo oggi

Udine, 9 mag - "È fondamentale ricordare le vittime del terrorismo e lo è ancora di più in questo periodo di incertezza che sta vivendo la giustizia italiana, in cui si scarcerano mandanti e esecutori di stragi e omicidi di persone innocenti."Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, prendendo parte parte oggi alla cerimonia in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice.La cerimonia, tenutasi a Trieste in largo Caduti di Nassiriya alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza e del prefetto Valerio Valenti, si è svolta in maniera ristretta, senza le associazioni combattentistiche e d'arma con in propri labari, visto il periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19.È stata deposta congiuntamente una corona d'alloro da parte del Comune di Trieste, della Prefettura e della Regione. ARC/Com/ep