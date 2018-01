Giovani: approvate graduatorie progetti rivolti a ragazzi 14-19 anni

Trieste, 18 gennaio - La Regione ha approvato le graduatorie del bando rivolto alle associazioni giovanili e agli istituti scolastici (finanziato in base alla Legge regionale 5/2012 per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), che stanzia 300mila euro per le iniziative rivolte ai ragazzi dai 14 ai 19 anni.



I fondi saranno suddivisi tra 31 realtà: 20 associazioni senza scopo di lucro e 11 scuole. Nello specifico alle associazioni, che per partecipare al bando devono operare in Friuli Venezia Giulia ed essere composte almeno per l'80 per cento da soci e componenti dell'organo direttivo tra i 14 e i 35 anni, sono stati destinati 191.500 euro, mentre agli istituti scolastici andranno 108.500 euro.



Le iniziative risultate ammissibili sono state valutate da una commissione in base a: grado di innovatività e originalità; partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione delle attività; partnership messe in atto; diffusione sul territorio regionale e congruenza delle risorse previste.



Le graduatorie complete relative al bando sono consultabili sul sito della Regione (www.regione.fvg.it). ARC/MA/ep