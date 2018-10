Giovani: Rosolen, ok Giunta per avvio rinnovo Consulta regionale

Trieste, 5 ott - La giunta provvederà a rinnovare la Consulta regionale dei giovani. Con una comunicazione dell'assessore Alessia Rosolen, l'esecutivo ha preso atto della necessità di procedere all'adempimento poiché l'organo consultivo viene nominato, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente previa deliberazione della giunta su proposta dell'assessore competente.Scopo della consulta, della quale fanno parte una trentina di componenti, è quello di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, incoraggiare la loro partecipazione e promuovere la conoscenza del mondo giovanile. I componenti sono ragazzi di età compresa tra i 14 e 35 anni di età residenti o presenti in Friuli Venezia Giulia per motivi di studio o lavoro.La consulta ha collaborato alla stesura del Piano regionale giovani di prossima approvazione e soprattutto ha organizzato, in collaborazione con la SISSA, la prima Conferenza Regionale dei Giovani, svoltasi il 21 aprile 2018. In quella sede sono stati illustrati i risultati del questionario sulla condizione dei ragazzi in regione, elaborato dalla Consulta e dalla SISSA, al quale hanno partecipato nei primi mesi del 2018 circa un migliaio di giovani del Friuli Venezia Giulia, di età compresa fra i 14 e i 35 anni. Questi ultimi hanno fornito indicazioni sul proprio futuro, sull'occupazione, sulla partecipazione alla vita sociale, istituzionale e politica.Durante la Conferenza è stata inoltre illustrata la bozza del "Piano regionale giovani FVG", nonché sono stati presentati alcuni progetti virtuosi in tema di politiche giovanili realizzati da diverse realtà del territorio. ARC/AL