Milano, 24 mag - "Il Giro d'Italia tirerà la volata alla celebrazione del 60. anniversario di fondazione della Pan".Usando un termine ciclistico, il comandante del 2. Stormo di stanza a Rivolto, Andrea Amadori, presente a Milano con il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, alla presentazione della 103. edizione della corsa rosa, ha così definito la tappa numero 15 in programma domenica 24 maggio con partenza dalla base aerea delle Frecce Tricolori."Per noi - ha detto Amadori - è motivo di grandissimo orgoglio ospitare il via di una frazione di questa importantissima manifestazione sportiva. Seppure la base sia abituata a gestire eventi di grande richiamo, da oltre un anno stiamo lavorando per la definizione dei dettagli, con grande attenzione al piano della sicurezza per garantire al pubblico e ai corridori la massima tranquillità in questa giornata di festa dello sport. La tappa del Giro - ha concluso il comandante - ci permetterà di tirare la volata alla celebrazione del 60. anniversario di fondazione della Pan che avrà il suo clou nella manifestazione in programma il 19 e 20 settembre a Rivolto".Ad assicurare che prima del via della tappa ci sarà un volo delle Frecce tricolori sui cieli d Rivolto è stato proprio il comandante della Pan, Gaetano Farina. "In quella mattinata di festa - ha annunciato Pony 0 - la pattuglia si alzerà in cielo per dare vita ad un'esibizione durante la quale stenderemo il tricolore simbolo della nostra Nazione. Quell'occasione sarà per noi una vetrina con la quale far con conoscere al pubblico dei 198 Paesi collegati con il Giro l'attività della Pattuglia acrobatica nazionale". ARC/AL/fc