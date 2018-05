Giro d'Italia: Zilli, Sappada risorsa importante per Fvg

Trieste, 20 mag - "Sappada, che ora è a tutti gli effetti una delle perle del Friuli Venezia Giulia, ha fatto da cornice spettacolare per l'arrivo della quindicesima tappa del Giro d'Italia e si conferma una risorsa importante per la nostra regione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale a Finanze e Patrimonio, Barbara Zilli, a margine dell'importante manifestazione sportiva, pochi minuti dopo l'arrivo di Simon Yates al traguardo.Zilli ha precisato che "oggi si celebra una vittoria sportiva, ma il passaggio di Sappada alla nostra regione rappresenta un risultato altrettanto significativo, che sarà ora supportato dalla giunta regionale con un forte impegno sul piano economico e dello sviluppo turistico a favore del rilancio della montagna friulana, con benefici per tutto il Friuli Venezia Giulia".All'evento era presente anche il vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi. ARC/MA