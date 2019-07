Giro Rosa: Bini, Fvg si conferma terra ideale per eventi sportivi

Udine, 14 lug - "Con il Giro Rosa Udine e il Friuli Venezia Giulia hanno dimostrato ancora la capacità di accogliere i grandi eventi con professionalità: il prossimo anno avremo modo di misurarci con il Giro maschile e confermare quanto questa regione sia terra ideale per manifestazioni sportive e non solo".Lo ha affermato l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini assistendo all'ultima tappa del Giro disputata da San Vito al Tagliamento a Udine e che al traguardo sul Castello ha premiato le atlete olandesi, regalando la quarta vittoria a Marianne Vos e il netto successo nella generale ad Annemiek Van Vleuten, al suo secondo successo consecutivo nel Giro. Nella generale Van Vleuten ha vinto con 3'45" sulla Van der Breggen e 6'55" sull'australiana Amanda Spratt. Prima delle italiane Elisa Longo Borghini, ottava davanti a Soraya Paladin e all'altra azzurra, Erica Magnaldi.Bini ha premiato la Maglia Rosa e ha ringraziato Enzo Cainero per aver assicurato anche a questa edizione una regia impeccabile. "Il Giro ha avuto una risposta molto positiva da parte del pubblico, incrementando l'attrattività della regione" ha concluso Bini. ARC/EP