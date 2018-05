Giunta Fedriga: componenti scelti per esperienza e competenze

Trieste, 18 mag - "Le deleghe sono state assegnate in base alle competenze: sono convinto che sarà un'ottima Giunta, capace di lavorare per dare risposte agli impegni assunti con i cittadini". Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla conferenza stampa di presentazione della nuova Giunta regionale.Fedriga ha quindi chiarito di aver "puntato su nomi di qualità, e per questo ringrazio tutte le forze politiche che si sono messe a disposizione al fine di comporre la miglior squadra, perché ora la grande sfida è rimettere in piedi la nostra regione. Per farlo - ha precisato - ci servono impegno e professionalità sia da parte della Giunta che del Consiglio regionale".Il governatore ha quindi chiarito che manterrà per sé le deleghe agli Affari Internazionali e alla Montagna, oltre ai ruoli di commissario straordinario per la Ferriera di Servola, il Rischio idrogeologico e la Terza corsia della A4.In merito alle minoranze linguistiche, Fedriga ha infine annunciato che la competenza potrebbe rimanere in capo alla Presidenza o all'assessore alle Autonomie locali. ARC/MA/fc