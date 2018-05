Giunta Fedriga: programma governo, funzione pubblica e semplificazione

Trieste, 29 mag - "Razionalizzare, ma anche semplificare". Sono concetti guida per la nuova amministrazione regionale, come ha spiegato nell'aula del Consiglio il governatore Massimiliano Fedriga."Una semplificazione - ha sostenuto Fedriga - che sia in primo luogo di carattere normativo, con l'approvazione di testi unici e l'istituzione di un nucleo interdirezionale che si faccia carico della sburocratizzazione". Secondo il governatore del Friuli Venezia Giulia, "alleggerire la macchina regionale, disporre di una legislazione chiara e garantire tempi certi sono obiettivi ineludibili per una Regione che intenda davvero essere punto di riferimento per cittadini e imprese". ARC/PPH/ep