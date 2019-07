Giunta Fvg: Fedriga, da Lignano buoni segnali per turismo Fvg

Trasferita a Comuni competenza posti barca residentiLignano Sabbiadoro (Ud), 31 lug - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia si è riunita oggi al Municipio di Lignano Sabbiadoro (Udine) "con l'obiettivo - ha spiegato il governatore Massimiliano Fedriga, ringraziando per l'ospitalità il sindaco Luca Fanotto - di valorizzare, in piena stagione turistica estiva, una delle località più attrattive della regione che, dopo il prolungato maltempo di maggio, sta recuperando le presenze dall'Italia e dall'estero che, anno dopo anno, costituiscono un flusso importante per il nostro territorio".Nel contesto della 42. seduta ordinaria della Giunta nel 2019, Fedriga e l'assessore al Patrimonio, Barbara Zilli, hanno illustrato al sindaco il provvedimento relativo al trasferimento ai Comuni di Lignano e Grado della concessione sulle rispettive aree destinate ai posti barca riservati ai residenti, facilitandone così l'accesso e la gestione alle pratiche amministrative. Saranno quindi le Amministrazioni locali a fissare i requisiti necessari e, di conseguenza, a individuare i soggetti preferenziali aventi diritto. ARC/FC/ppd