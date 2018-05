Giunta Fvg: Fedriga, linee guida piano economico-finanziario

Trieste, 30 mag - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha avviato oggi l'iter per la redazione del piano economico-finanziario che, come illustrato oggi a vicegovernatore e assessori della Giunta, "riteniamo fondamentale per creare una progettualità ad ampio respiro a favore e a tutela dei cittadini di questa regione"."Parlare di economia e impegni finanziari - ha affermato Fedriga - vuol dire trattare di servizi e diritti, in particolare modo del diritto alla salute rispetto al quale andrà fatto un grande investimento per ovviare ad una situazione attuale che è ben lontana da quel sistema sanitario eccellente, possibilmente al vertice delle classifiche nazionali, che vogliamo garantire al territorio"."Parliamo - ha aggiunto il governatore - anche di Comuni, e dei relativi servizi diretti da erogare ai propri cittadini, ma anche di infrastrutture, cultura, sport, agricoltura e agroalimentare, settore in cui chiedo un forte impegno di tutti per creare un percorso che garantisca ricchezza, sviluppo e posti di lavoro, abbinando nuovi itinerari turistici a quelli tradizionali legati a mare, montagna, salute e benessere"."Un grande quadro - ha concluso Fedriga - per dare una prospettiva seria e ad ampio raggio a quello che nei prossimi anni dovrà avvenire in Friuli Venezia Giulia". ARC/FC/ep