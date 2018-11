Grande Guerra: Fedriga, da fine conflitto basi per Europa unita

Redipuglia, 4 nov - "Qui sono celebrati e ricordati gli eroi della Grande Guerra e la fine di un confitto che ha colpito pesantemente tutta Europa, ma la cui fine ha posto le basi per la nascita dell'Europa come noi la conosciamo. Un'Europa di pace dove si convive, si dialoga e si costruisce insieme".Questo il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale tenutasi questa mattina a Redipuglia, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. ARC/MA/fc