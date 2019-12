Ict: Callari, servizi migliori con portali digitali in tutti i comuni

Monfalcone, 16 dic - "Dopo Gemona del Friuli e Trieste, anche Monfalcone si è dotata di un portale, realizzato da Insiel, in grado di migliorare i servizi e velocizzare i rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è che questa piattaforma web possa essere adottata nel 2020 da tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia".Ad auspicarlo è l'assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, a margine della presentazione del nuovo strumento digitale del Comune di Monfalcone, che domani sarà messo on-line."Con questo progetto vogliamo essere più vicini ai cittadini della nostra regione - sottolinea Callari -. Siamo certi che lo stesso linguaggio garantito da questo sistema abbia il vantaggio di mettere in rete molti servizi, ai quali tutti potranno accedere, sprecando meno tempo e risparmiando risorse economiche"."Questi siti istituzionali, che possono essere declinati da ogni comune in base alle esigenze e alle particolarità del proprio territorio, vanno nella direzione della creazione di quella cittadinanza digitale sulla quale l'intero Paese si sta incamminando"."Si tratta di una vera e propria rivoluzione culturale - afferma l'assessore regionale - sintetizzata dalla domanda 'cosa stai cercando?' che ogni utente può trovare nella parte alta della home page del sito. In questo modo la pubblica amministrazione, infatti, non è più passiva ma si mette al servizio e apre le porte al cittadino"."A questo proposito l'inaugurazione del nuovo portale del Comune di Monfalcone che si è tenuta al MuCa - Museo della Cantieristica si è dimostrata carica di simbologie, rappresentando perfettamente - ha rimarcato Callari in conclusione - il passaggio tra il mondo della rivoluzione industriale e quello della rivoluzione digitale nella quale siamo immersi oggi". ARC/RT/ep