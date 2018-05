Ict: già superato guasto temporaneo a Datacenter Insiel

Trieste, 25 mag - Dalle 11.25 alle 12.20 di questa mattina si è verificato un problema di connettività che ha coinvolto il Datacenter di Insiel. Lo rende noto la stessa società Ict in house della Regione Friuli Venezia Giulia.Ne è derivata una temporanea indisponibilità di tutti i servizi (sia amministrativi che quelli che fanno capo alle aziende sanitarie e agli ospedali) erogati dall'Azienda.In ogni caso i diversi servizi sono attualmente già in fase di graduale riavvio.Insiel sta facendo le opportune verifiche ed è al lavoro per appurare quale sia stata l'origine dell'indisponibilità. ARC/PPD