Immigrazione (2): Fedriga, Schengen prevede difesa confini europei

Trieste, 10 lug - "L'accordo di Schengen non prevede solo la libera circolazione di persone e merci, ma anche il controllo dei confini europei da parte dei Paesi membri: un punto troppo spesso dimenticato che è invece opportuno sottolineare con forza specie in risposta ai flussi migratori che stanno colpendo l'Italia e l'intero continente".Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo stamane al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen."I principi di responsabilità e legalità - ha poi commentato Fedriga a margine dei lavori - devono tornare a essere i capisaldi della nostra casa comune: nessun diritto può infatti essere rivendicato se, a esso, non fa paio un dovere".(2 - continua) ARC/DFD/fc