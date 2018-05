Immigrazione: Fedriga, contrari a accoglienza diffusa

Trieste, 24 maggio - "Informeremo il Governo che siamo contrari a questo modo di accogliere, a una politica migratoria che riteniamo dannosa per la nostra popolazione, e che prenderemo con i tempi necessari tutti i provvedimenti anche per modificare le competenze che si era presa in capo l'amministrazione in termini di investimenti di carattere economico e finanziario".



Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine della prima riunione del nuovo esecutivo regionale che si è tenuta oggi a Trieste. In proposito Fedriga ha precisato che invierà una comunicazione al Governo precisando la nuova posizione della Regione sull'accoglienza diffusa, "che - ha rimarcato - non condividiamo".



Oltre a questa decisione, oggetto di una generalità di Giunta che il governatore ha tenuto a inserire come "passaggio fondamentale", nella seduta sono stati poi affrontati alcuni primi adempimenti di natura formale.



Già nella successiva riunione in programma la prossima settimana verranno inserite all'ordine del giorno delibere da parte delle diverse Direzioni "per dare subito - ha sottolineato Fedriga - un indirizzo politico a questa amministrazione regionale". ARC/EP/ppd