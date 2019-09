Immigrazione: Fedriga, Governo rinnovi accordi con Slovenia

Trieste, 28 set - "L'Amministrazione regionale chiede al Governo di rinnovare gli accordi per i controlli congiunti ai confini italo-sloveni, in scadenza il 30 settembre prossimo, e di potenziare al contempo le azioni di contrasto all'immigrazione illegale attraverso l'impiego di nuove tecnologie."Lo ha dichiarato stamane il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'inaugurazione della nave da ricerca "Laura Bassi" a Trieste."L'obiettivo - ha chiarito il governatore - è di intercettare i migranti ancor prima del loro ingresso in Italia, liberando così le nostre istituzioni dagli oneri legati alla gestione dei richiedenti asilo."Secondo Fedriga infatti, "non si può abbassare la guardia nei confronti di un fenomeno che, nelle ultime settimane, ha dato nuova prova della propria recrudescenza sul fronte mediterraneo e i cui effetti iniziano ad avvertirsi anche lungo la rotta balcanica". ARC/DFD/ep