Immigrazione: Roberti, in Fvg 2mila irregolari in meno rispetto a 2018

Trieste, 11 set - Il numero di richiedenti asilo ospitati in Friuli Venezia Giulia è sceso dalle 4663 unità del 30 aprile 2018 alle 2795 del 26 agosto 2019.Lo rende noto l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, sottolineando inoltre quanto le situazioni emergenziali del passato - tra le quali il Silos a Trieste, galleria Bombi a Gorizia o gli accampamenti abusivi in riva all'Isonzo - siano state ampiamente superate grazie all'impegno congiunto delle istituzioni e delle Forze dell'Ordine."Gli effetti della consistente diminuzione del numero di irregolari sul territorio - spiega Roberti - vengono inoltre evidenziati dalla chiusura di diverse strutture di accoglienza, tra cui, nella sola provincia di Trieste, gli hotel Transilvania, Daneu e Parenzo e il centro Gaspare Gozzi"."L'auspicio dell'Amministrazione regionale - conclude l'assessore - è dunque che tale trend positivo possa essere confermato anche in futuro attraverso un impegno del Governo in linea con le politiche messe in campo negli ultimi 14 mesi".