Immigrazione: Roberti, questa Giunta non impone, ascolta il territorio

Udine, 17 giu - "Per i cinque anni precedenti la Giunta Serracchiani ha imposto il sistema dell'accoglienza diffusa senza mai ascoltare né sindaci né territori: era bene ascoltarli prima gli amministratori, come abbiamo fatto, facciamo e faremo noi, e non incitarli adesso alla ribellione".Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, in replica alle dichiarazioni di esponenti del centrosinistra in merito al taglio di risorse attuato sul programma dell'immigrazione."Nei cinque anni precedenti solo gli amministratori più fortunati hanno beneficiato di mancette a spese dei contribuenti per il disturbo, altri si sono trovati un centro di accoglienza in mezzo al paese dalla sera alla mattina senza poter fiatare", constata Roberti, che preannuncia "un'azione congiunta tra Regione e Governo" per risolvere il complesso tema della gestione dell'immigrazione sul territorio."Quanto alle spese ridotte sul programma, andremo avanti: questo - ha precisato Roberti - è solo il primo taglio ad un sistema che di soldi pubblici ne ha visti girare decisamente troppi".