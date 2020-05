Immigrazione: Roberti, rivedere collaborazioni in essere con Slovenia

Chiesto incontro Ministro Interni per aumento clandestini in FvgTrieste, 12 mag - "Spero e mi auguro che il rintraccio di oggi dia la sveglia al Governo sulla necessità di agire in fretta in merito al contrasto all'immigrazione clandestina. Per questo abbiamo chiesto un incontro urgente al ministro degli Interni Luciana Lamorgese, colloquio che spero ci venga concesso quanto prima in quanto non possiamo più aspettare".Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti commentando il fatto di cronaca riguardante i 160 migranti irregolari che hanno attraversato in punti diversi sul Carso il confine tra Slovenia e Italia e fermati dalle Forze dell'ordine."Quanto accaduto oggi - spiega Roberti - non solo deve far rialzare il livello di guardia dello Stato sulla lotta all'immigrazione clandestina ma deve anche porci di fronte ad un tema riguardante i rapporti con la Slovenia. Quest'ultimo Paese infatti prima ha chiuso i confini con l'Italia senza nemmeno avvisarci, mentre oggi ci "scarica" gli immigrati presenti in Europa già quando sono sul suo territorio"."Se questo è la collaborazione con i nostri "vicini" - conclude l'assessore regionale - ne prendiamo atto e valuteremo di conseguenza come agire su tutte le collaborazioni oggi esistenti". ARC/AL