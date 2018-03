Imprese: 6/3 a Ud presentazione contributi innovazione e lavoro

Trieste, 3 mar - Prosegue il ciclo di incontri avviato dalla Regione per presentare alle imprese le opportunità offerte dalle numerose linee contributive attive in Friuli Venezia Giulia.Il prossimo appuntamento, organizzato in collaborazione con l'Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia, si terrà a Udine nella Sala riunioni di Confapi Fvg (viale Ungheria 28) alle 14.30 di martedì 6 marzo.Nel corso dell'evento la Regione presenterà i principali strumenti di incentivazione per le imprese regionali per la competitività (a sostegno di investimenti, ricerca, sviluppo e innovazione) e per le politiche attive del lavoro (incentivi e agevolazioni alle assunzioni, progetto Pipol-Garanzia Giovani, legge regionale 18/2005, legge di stabilità 2018).Per informazioni consultare il sito web della Regione o contattare la segreteria organizzativa dell'evento (tel. 0432 507377) e per le iscrizioni scrivere a lavoro@confapifvg.it. ARC/MA/fc