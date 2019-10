Imprese Bini, Bormioli Pharma realtà che garantisce lavoro e reddito

San Vito al Tagliamento (Pn), 29 ott - "La Bormioli Pharma di San Vito al Tagliamento è una delle realtà produttive di eccellenza che consentono di mantenere occupazione e reddito nella nostra regione, contribuendo a mantenere in saldo attivo l'economia del territorio e, con essa, la sua attrattività".Lo ha evidenziato l'assessore alle Attività produttive del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervenendo a San Vito al Tagliamento (Pordenone) all'inaugurazione del nuovo forno e di due nuove linee produttive destinate a contenitori e flaconi in vetro per l'industria farmaceutica: permetteranno al gruppo, che conta sette siti aziendali tra l'Italia e l'estero e serve 100 Paesi nel mondo, di portare la produzione da 30 a 110 tonnellate al giorno e di assumere altri 50 dipendenti."E' un traguardo del quale beneficeranno 50 famiglie del Friuli Venezia Giulia - ha precisato Bini - ma soprattutto è il risultato dell'impegno di imprenditori che hanno creduto e investito su questa terra e nella sua gente"."Questo stabilimento - ha evidenziato l'assessore, ricordando la visita compiuta di recente al Consorzio industriale Ponterosso di San Vito al Tagliamento - si trova in un territorio performante, dal quale trae vantaggio l'economia dell'intero Friuli Venezia Giulia, che ospita aziende le quali crescono e si espandono, garantendo alla regione la possibilità di contare su un'economia solida a beneficio dell'intera comunità"."Perché - ha puntualizzato Bini - l'economia vera, quella che è viva e pulsante e mantiene un ruolo trainante anche a livello internazionale come fa il gruppo Bormioli, la fa chi riesce a essere imprenditore, a investire e a spendere sul territorio".Nel concludere, l'assessore ha auspicato che il Sanvitese possa diventare sede del distretto del Vetro, del quale faranno parte anche le aziende dell'indotto. ARC/CM/fc