Imprese: Bini, formazione manager fondamentale per sviluppo

L'assessore al graduation day del Mib TriesteTrieste, 9 nov - "Investire su sé stessi e sulla propria formazione è fondamentale per gli imprenditori, perché un'impresa per crescere ha bisogno di manager qualificati e dotati di una preparazione che consenta l'approdo e la competizione sui mercati internazionali". È stato questo il concetto esternato dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, a margine della cerimonia del Graduation Day, tenutasi nella sede del Mib Trieste School of Management, che ha chiuso la diciannovesima edizione dell'Executive master in business administration (Mba). Il corso biennale, riservato a manager, imprenditori e professionisti, rientra tra i migliori percorso formativi di general management tra a livello europeo.Commentando il ritiro del prestigioso titolo di studio da parte di 33 imprenditori, Bini ha sottolineato che "oggi è una giornata importante non solo per il Mib, che si conferma un'eccellenza regionale, e per gli studenti del corso, ma anche per l'imprenditoria del Friuli Venezia Giulia. Questi professionisti hanno infatti investito due anni di vita per accrescere la propria formazione e ottenere competenze che si riveleranno strategiche nello sviluppo e nel miglioramento delle loro attività".L'assessore ha ribadito che "la sburocratizzazione della pubblica amministrazione è un elemento fondamentale per favorire la crescita economica. Quello che gli imprenditori chiedono alla Pa è infatti semplicemente di poter lavorare per fare crescere le proprie imprese e generare occupazione. Dobbiamo quindi eliminare le ridondanze burocratiche che rallentano gli investimenti e introdurre misure come il credito d'imposta, attraverso le quali favorire l'erogazione rapida di contributi per i progetti di sviluppo innovativo".Bini ha infine confermato l'impegno della Giunta per "la riduzione della pressione fiscale, che nel nostro Paese è letteralmente insostenibile. Se vogliamo davvero vedere prosperare le imprese del Friuli Venezia Giulia e permettere loro di assumere personale dobbiamo assolutamente ridurre il costo del lavoro e la tassazione".