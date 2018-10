Imprese: Bini, rilancio Sistema Fvg passa da ricerca e sviluppo

Trieste, 23 ott - "La Regione deve investire molto in ricerca e sviluppo per consentire al sistema economico del Friuli Venezia Giulia di essere competitivo e per permettere alle imprese di collocarsi adeguatamente sui mercati interni ed esteri".Lo ha ribadito oggi a Trieste l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, intervenendo, nella sede della Camera di commercio, alla tavola rotonda "Dalle analisi alle opportunità di sviluppo" organizzata nel contesto di Sisprint in tour, iniziativa itinerante del sistema camerale italiano che si propone di presentare l'analisi ricavata dai dati Istat e dalle banche dati delle Cciaa, raffrontandoli per ipotizzare progetti di crescita e di sviluppo.Bini ha evidenziato che in Friuli Venezia Giulia c'è molto da fare per favorire efficacemente la crescita dell'economia. Pur collocandosi in una situazione migliore rispetto a molte altre realtà italiane, "la nostra regione - ha ricordato Bini - deve scontare il fatto che finora sono state proposte politiche di sviluppo di profilo basso, orientate a ricercare risultati nel breve o, al massimo, nel medio termine".Sullo scenario europeo, ha rimarcato Bini, il sistema economico del Friuli Venezia Giulia deve operare in maniera significativa e coesa, non più semplicemente difendendo il proprio territorio, comprendendo che vi sono potenzialità economiche di crescita, che i dati di Sisprint hanno evidenziato, da individuare nella cultura e nel turismo oltre che dal porto di Trieste."L'obiettivo - ha insistito Bini nel suo intervento - dovrà essere quello di ridivenire una Regione attrattiva per quanto attiene agli investimenti anche a fronte di un restyling dell'intero assetto del mondo economico". ARC/Red