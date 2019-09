Imprese: Bini, voucher alle pmi per incentivare innovazione

Pordenone, 13 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ha approvato il regolamento per la concessione, sotto forma di voucher, di incentivi alle piccole e medie imprese (pmi) del settore manifatturiero e dei servizi per favorire l'innovazione."L'iniziativa - spiega Bini - si basa sull'articolo 20 della legge RilancimpresaFvg-Riforma delle politiche industriali che prevede, al fine di promuovere le attività di innovazione da parte delle pmi del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, di stimolare l'individuazione di nuove opportunità di business e l'acquisizione di conoscenze qualificate, di difendere la proprietà intellettuale e di internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare la propria attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti."Il provvedimento - aggiunge l'assessore - è volto a favorire l'ampliamento della gamma dell'offerta e il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi aziendali".Il regolamento consente l'acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, compresa la partecipazione ai relativi programmi dell'Ue, analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione.Previsti, infine, il sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di proprietà intellettuale quali marchi, portafogli, brevetti e know-how esclusivi, ma anche il supporto al trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali quelli per la prototipazione, le prove di laboratorio, le valutazioni di attendibilità, il sostegno ai processi di brevettazione e servizi di tipo tecnico-giuridico sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione. ARC/CM/Red