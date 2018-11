Imprese: Riccardi, Fvg può attrarre investimenti importanti

Villanova di San Daniele (Ud), 25 nov - Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha visitato oggi LimaCorporate, la multinazionale interamente focalizzata nel campo biomedicale con sede a Villanova di San Daniele che ha aderito per la prima volta a Open Factory, importante iniziativa di cultura industriale e manifatturiera organizzata da Italy Post che, come obiettivo principale, punta ad aprire al grande pubblico le porte di un centinaio di imprese per raccontarne la storia e costruire una vetrina in grado di presentare le capacità manifatturiere italiane."LimaCorporate - ha affermato Riccardi - è un'eccellenza in un settore ad alta tecnologia, un grande patrimonio da cui imparare per cogliere le occasioni e attrarre nuovi investimenti, oltre che favorire nuove specializzazioni che possono trovare nella nostra regione un terreno fertile dove investire e sviluppare attività qualificata come quello del biomedicale".LimaCorporate conta 24 filiali nel mondo, 29 distributori, 2 stabilimenti produttivi, a San Daniele del Friuli e Calatafimi Segesta (Tp), e una forza lavoro che attualmente sfiora i 900 dipendenti, quasi 500 dei quali basati presso la sede di San Daniele del Friuli. ARC/LP/fc