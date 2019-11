Imprese: Rosolen-Bini, Fvg più competitivo con Agenzia intersettoriale

Regia unica per sviluppo economico e politiche occupazionali Trieste, 8 nov - Progettare il futuro rispondendo alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, analizzando i dati, attraendo investimenti e coordinando sotto un'unica regia le tante azioni messe in campo dalla Regione Friuli Venezia Giulia sui temi dello sviluppo economico e delle politiche occupazionali: questi gli obiettivi dell'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa illustrati oggi a Trieste dagli assessori Alessia Rosolen (Lavoro) e Sergio Emidio Bini (Attività produttive).Come affermato dai due esponenti della Giunta Fedriga, subito dopo l'inizio della legislatura è emersa la sostanziale mancanza di raccordo tra le due aree di competenza e, quindi, l'assenza di un'azione congiunta dall'Amministrazione regionale su una tematica altamente strategica."Le imprese - ha sottolineato Bini - preferiscono avere un interlocutore unico nei rapporti con la Regione per non disperdere tempo e denaro nella burocrazia. Da qui la necessità di avvicinare queste due realtà, quella privata e quella pubblica, attraverso un soggetto che, oltre a programmare, elabori i dati mettendoli a sistema e condividendoli con le categorie, promuovendo tutti quelli che sono gli strumenti e le risorse a disposizione delle aziende, dagli incentivi alla formazione".Da parte sua, Rosolen ha puntualizzato che l'istituzione dell'Agenzia, operativa dallo scorso agosto, "non è un esercizio di riorganizzazione interna ma l'applicazione di una visione strategica condivisa con il territorio nei termini di un piano industriale regionale che è mancato negli anni ed è fatto di relazioni sindacali e datoriali, di ricerca, di percorsi formativi, di accompagnamento ai lavoratori e di assistenza alle imprese". "In questo - ha aggiunto l'assessore Fvg al Lavoro - siamo la prima Regione in Italia che ha unito in un'unica entità operativa le competenze delle due direzioni".Nel dettaglio, come spiegato dalla direttrice dell'Agenzia, Lydia Alessio Vernì, nell'ambito dell'attività finalizzata a creare un Sistema Fvg sono già stati programmati per questo novembre una serie di incontri a Udine e Trieste con i rappresentanti di categorie economiche, consorzi, cluster, sindacati e imprese. Così come in questi due mesi sono stati aperti alcuni dossier, in collaborazione con i Consorzi di sviluppo territoriale, su alcuni potenziali investitori interessati a operare in regione.Come ricordato da Bini e Rosolen, Il Friuli Venezia Giulia presenta una serie di dati marcatori di un oggettivo indice di competitività territoriale da valorizzare: l'alta capacità innovativa, il Fitch rating più alto di quello nazionale, i tassi di occupazione (64,7 per cento rispetto al 58,2 dell'Italia) e di disoccupazione (6,5 rispetto all'11 nazionale) e, infine, la propensione all'export (15,6 mld di euro).Bini ha quindi evidenziato che l'impostazione adottata è quella di "lavorare in silenzio, senza proclami e con un marcato senso di responsabilità". In virtù del fatto di aver ereditato uno strumento di intervento (Rilancimpresa) "in parte efficace" e seguentemente ad altre emergenze programmatiche "manifestate con forza dai territori" quali, in primis, la riforma sanitaria e quella degli enti locali, l'assessore alle Attività produttive ha specificato che all'inizio del prossimo anno verrà portato in Aula un nuovo ddl SviluppoImpresa, coerentemente a quelle che sono le attuali esigenze del mondo produttivo.Rosolen, infine, ha elencato le "risposte concrete" date dalle Regione sul lavoro, tra cui i protocolli relativi alla sicurezza (sugli appalti e nell'edilizia), l'ampliamento degli ammortizzatori sociali (contratti di solidarietà), la proroga dell'accordo con le Bcc per gli anticipi sulla cassa integrazione, gli interventi nel welfare aziendale, i tavoli in atto sui protocolli con Fincantieri "rispetto a una lacuna di decenni" e il contrasto alle delocalizzazioni con i vincoli per le imprese che ricevono contributi regionali. ARC/GG/fc