Imprese: Zannier, Sicem nel solco tradizione artigianale maniaghese

Udine, 6 dic - "I quarant'anni di cammino imprenditoriale della Sicem rappresentano un esempio per quanti oggi intendono fare impresa puntando su qualità del servizio e innovazione tecnologica, coniugando capitale economico con quello umano. È sempre un giorno di festa celebrare con titolari e maestranze l'anniversario di un'azienda che con energia ha saputo evolvere nel solco della tradizione artigianale maniaghese e continua a contribuire alla crescita del territorio".Lo afferma l'assessore regionale Stefano Zannier in occasione del 40. anniversario della fondazione dell'azienda Sicem di Maniago.Specializzata nella progettazione, realizzazione e nel collaudo di impianti elettrici e fotovoltaici, da quarant'anni l'azienda, che conta tredici dipendenti, è partner di privati e imprese nei lavori di progettazione e installazione degli impianti elettrici.Nata nel 1979 in un piccolo magazzino nei pressi dell'abitazione di uno dei due soci fondatori, Paolo Brussatin e Paolo Costantin, nel 1988 l'azienda si è trasferita nella zona industriale evolvendo con laboratori elettrici e strutture innovative che le hanno consentito di specializzarsi nella green economy; oltre che di pannelli fotovoltaici, infatti, la Sicem si occupa di installare - primo committente è stato il Comune di Maniago - strutture per le ricariche delle auto elettriche. ARC/EP/fc