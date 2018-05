Incidenti lavoro: Fedriga,altra tragedia che impone massima attenzione

Udine, 9 mag - "Un altro incidente sul lavoro che colpisce un giovane lavoratore lascia senza parole: il mio primo pensiero è per quel padre straziato dal dolore della perdita del figlio".



Lo ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, esprimendo il cordoglio a nome della Regione ai familiari della vittima dell'incidente mortale avvenuto a Monfalcone, dove per domani è stato annunciato il lutto cittadino.



L'operaio e il padre, che conduce una ditta artigianale, stavano facendo dei lavori per un appalto esterno conferito da Fincantieri. L'incidente di oggi segue a un analogo infortunio mortale avvenuto ieri a Fagagna.



Il governatore ha reso noto che domani nel primo pomeriggio incontrerà l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono per approfondire i temi della sicurezza, della formazione e dei controlli durante le lavorazioni. ARC/EP/ppd