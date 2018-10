Incidenti lavoro: Rosolen, pronti a firmare protocollo sicurezza

Trieste, 23 ott - "Colpita e rattristata dall'ennesima tragedia in Friuli Venezia Giulia", l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, afferma quanto sia "certamente il momento di testimoniare la partecipazione della Giunta Fedriga al lutto per la scomparsa dell'operaio di 35 anni, rimasto vittima di un incidente mentre svolgeva il proprio compito alla cartiera di Ovaro (Udine), ma sia altrettanto doveroso richiamare tutti i soggetti interessati alla necessità di procedere quanto prima alla firma del protocollo interistituzionale su sicurezza e legalità nei luoghi di lavoro, primo vero, concreto passo verso condizioni di maggiore garanzia per i lavoratori nelle rispettive sedi operative"."La Regione - evidenzia Rosolen - è pronta a sottoscrivere un documento che attende solo gli ultimi via libera da parte di chi, responsabilmente, ora è chiamato ad accelerare le rispettive verifiche alla bozza che abbiamo presentato già due mesi fa"."Non c'è altro tempo da perdere - conclude l'assessore - se vogliamo contribuire a creare, attraverso azioni sinergiche e condivise, un mondo del lavoro più moderno, regolare e sicuro".ARC/FC