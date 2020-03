Industria: Bini, via libera a insediamento vetreria nell'Aussa Corno

Trieste, 13 mar - "Un traguardo significativo destinato a segnare il rilancio e un rinnovato sviluppo dell'area industriale dell'Aussa Corno, raggiunto grazie alla costanza e all'impegno di questa Amministrazione regionale che ha lavorato per sbloccare la situazione di stallo nella quale versava da molto tempo e per risolvere le problematiche che frenavano l'insediamento di nuove realtà produttive".È quanto affermato dall'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, al termine dell'odierna seduta di Giunta che ha approvato e autorizzato la vendita del compendio immobiliare situato nel Comune di San Giorgio di Nogaro legato ai lotti ex Cogolo ed ex Fearul."Con l'autorizzazione alla vendita approvata oggi dalla Giunta regionale - ha spiegato Bini-, un nuovo investitore, la società vetreria cooperativa Piegarese, importante realtà produttiva a livello nazionale attiva nell'industria del vetro, che aveva già presentato una manifestazione d'interesse per l'area, potrà insediarsi in Friuli Venezia Giulia e realizzare uno stabilimento produttivo che prevede di assumere oltre cento unità"."È una notizia positiva - ha concluso l'assessore -, che giunge in un momento delicato e non facile per l'economia della regione e che innerva di positività l'intero comparto produttivo anche per la concreta previsione di incremento occupazionale". ARC/CCA/ma